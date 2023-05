Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 11:48 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 50,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 50,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,30 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 253.616 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 80,94 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,95 Prozent hinzugewinnen. Bei 48,38 EUR fiel das Papier am 28.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 3,80 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 73,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 15.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 14.05.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 17,27 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

