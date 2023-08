Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Mittag fester

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 52,52 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 52,52 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,92 EUR an. Bei 52,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 91.173 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,98 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 42,76 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 48,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 8,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,38 EUR an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 06.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,98 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

