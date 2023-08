Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 52,42 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 52,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 52,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 52,58 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.143 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.04.2023 (48,38 EUR). Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 8,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,38 EUR aus.

Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 06.08.2024 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 17,98 EUR im Jahr 2023 aus.

