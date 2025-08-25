DAX23.773 +0,8%ESt505.344 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.267 -0,6%Euro1,1640 -0,2%Öl66,93 -0,7%Gold3.546 -0,4%
Profil
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

04.09.25 12:05 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 35,72 EUR nach.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 35,72 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,39 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 199.833 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 28.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 14,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,81 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,71 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 13.08.2025. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil vz 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1,53 Mrd. EUR gegenüber 1,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Porsche Automobil Holding SE Vz

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
13.08.2025Porsche Automobil vz BuyDeutsche Bank AG
27.05.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
03.04.2025Porsche Automobil vz Market-PerformBernstein Research
27.03.2025Porsche Automobil vz HaltenDZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Porsche Automobil Holding SE Vz nach folgenden Kriterien zu filtern.

mehr Analysen