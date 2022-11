Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 12:22 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 56,92 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 56,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 159.772 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 41,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 54,92 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2022). Abschläge von 3,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,75 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Porsche Automobil vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil vz mit einem Umsatz von insgesamt 24,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 07.11.2023.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 14,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Porsche-Aktie schließt im Plus: Porsche AG steigert in den ersten neun Monaten den Umsatz - Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt

VW-Aktie und Porsche-Aktie im Fokus: Blume-Strategie im Blick

Porsche-Aktien erholt dank MSCI-World-Aufnahme und Kaufempfehlung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images