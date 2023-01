Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Vormittag ins Minus

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 53,70 EUR abwärts. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 53,58 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,68 EUR. Bisher wurden heute 9.294 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Am 23.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 45,01 Prozent Luft nach oben. Bei 49,79 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 7,85 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,17 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 24,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 21.03.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 14,10 EUR je Aktie belaufen.

