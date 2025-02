Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochnachmittag mit Verlusten

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 36,53 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 36,53 EUR. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 230.818 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 43,22 Prozent Luft nach oben. Bei 33,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,57 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,89 EUR, nach 2,56 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,57 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 25.03.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,94 EUR je Aktie.

