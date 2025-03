Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag im Plus

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 38,21 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 38,21 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 38,39 EUR aus. Mit einem Wert von 38,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 47.997 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Bei 52,32 EUR markierte der Titel am 11.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 36,93 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,59 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,56 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,73 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,86 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.03.2025 veröffentlicht.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -48,379 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: DAX implodiert schlussendlich nahezu

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX schlussendlich in Rot

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt nachmittags