Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 50,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,9 Prozent auf 50,64 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,72 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.897 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 41,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,56 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 56,67 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 16,89 EUR im Jahr 2024 aus.

