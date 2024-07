Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 42,82 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 42,82 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 42,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 42,97 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 214.165 Porsche Automobil vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,94 EUR) erklomm das Papier am 26.07.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,30 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 41,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,56 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 2,56 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 56,67 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 12.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 16,94 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX steigt schlussendlich

DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus