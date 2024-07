Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Porsche Automobil vz im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 42,96 EUR.

Um 09:04 Uhr sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 42,96 EUR zu. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,08 EUR zu. Bei 42,97 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4.539 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.07.2023 bei 54,94 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,60 EUR. Dieser Wert wurde am 17.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 3,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,56 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,56 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 56,67 EUR an.

Am 14.05.2024 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 16,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

