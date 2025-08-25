DAX23.575 -0,8%ESt505.309 -0,7%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.242 -0,8%Nas21.573 -0,6%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1733 +0,7%Öl65,47 -2,1%Gold3.583 +1,0%
Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

05.09.25 16:10 Uhr
Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 36,26 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 36,26 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 195.653 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 42,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 17,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,81 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,71 EUR.

Am 13.08.2025 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Porsche Automobil vz 3,47 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,45 Prozent auf 1,53 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,91 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

