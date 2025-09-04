Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 35,92 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 35,92 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,03 EUR zu. Bei 35,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 65.007 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,65 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 15,20 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,81 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 37,71 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.08.2025. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil vz 3,47 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil vz mit einem Umsatz von insgesamt 1,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,45 Prozent gesteigert.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,91 EUR je Aktie belaufen.

