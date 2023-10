Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Nachmittag ins Minus

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 45,97 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 45,97 EUR. Bei 45,90 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,08 EUR. Zuletzt wechselten 147.132 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2022 erreichte der Anteilsschein mit 61,52 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,83 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,06 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 1,98 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 68,86 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 17,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich im Plus

Gewinne in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX