Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz macht am Donnerstagmittag Boden gut

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 37,29 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 37,29 EUR nach oben. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,37 EUR aus. Bei 36,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 99.581 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.04.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,31 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 33,40 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 10,43 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,56 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,89 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,57 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Am 13.11.2024 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 25.03.2025 erwartet.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,94 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu

Gewinne in Frankfurt: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain