Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 11:49 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 58,70 EUR. Bei 59,44 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 57,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 934.282 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,14 EUR) erklomm das Papier am 29.03.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,88 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 49,79 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.12.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 77,33 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 19.05.2021. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 24,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 19.03.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 14,10 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

