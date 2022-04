Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz verbilligt sich am Mittag

Die Porsche SE Vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 84,62 EUR. Der Kurs der Porsche SE Vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 84,38 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 359.607 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,00 EUR) erklomm das Papier am 08.06.2021. Derzeit notiert die Porsche SE Vz-Aktie damit 20,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,02 EUR. Derzeit notiert die Porsche SE Vz-Aktie damit 20,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 102,71 EUR.

Porsche SE Vz ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Porsche SE Vz wird am 10.05.2022 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2022-Bilanz von Porsche SE Vz rechnen Experten am 21.03.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 16,56 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images