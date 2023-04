Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag im Minus

Die Porsche Automobil vz-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 52,00 EUR abwärts. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,66 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 121.422 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 07.04.2022 markierte das Papier bei 87,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 40,72 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.12.2022 bei 49,79 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 75,50 EUR aus.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 14.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,28 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

