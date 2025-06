Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Mittag südwärts

So entwickelt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 34,20 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie wies um 11:44 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 34,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 34,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 34,24 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.946 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 50,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 10,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,12 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,53 EUR. Im Vorjahresquartal waren 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -1019000000,00 EUR – eine Minderung von 189,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,14 Mrd. EUR eingefahren.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 12,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

