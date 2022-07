Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz macht am Vormittag Boden gut

Das Papier von Porsche SE Vz legte um 06.07.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 60,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche SE Vz-Aktie bei 60,76 EUR. Bei 60,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 20.387 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Am 23.02.2022 markierte das Papier bei 97,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 59,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 97,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche SE Vz am 19.05.2021. Umsatzseitig standen 24,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche SE Vz 24,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Porsche SE Vz-Bilanz für Q2 2022 wird am 08.08.2022 erwartet. Experten kalkulieren am 09.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Porsche SE Vz.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Porsche SE Vz-Gewinn in Höhe von 14,10 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

Ferrari: Wie der Edelsportler den Aktienkurs unter Strom setzt

Wie Experten die Porsche SE Vz-Aktie im Juni einstuften

Rennen um die Spitze auf dem Elektroauto-Markt: Kann Volkswagen den Nasdaq-Konzern Tesla schon 2024 überholen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images