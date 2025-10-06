Porsche Automobil Aktie News: Porsche Automobil am Vormittag kaum verändert

Kurs der Porsche Automobil

Die Aktie von Porsche Automobil zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Porsche Automobil-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 34,23 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche Automobil-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 34,23 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 34,43 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil-Aktie bei 34,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,33 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.141 Porsche Automobil-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 41,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil-Aktie 20,07 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,46 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil-Aktie mit einem Verlust von 11,01 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR an Porsche Automobil-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,00 EUR. Analysten bewerten die Porsche Automobil-Aktie im Durchschnitt mit 37,14 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil am 13.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,63 EUR, nach 3,47 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil mit einem Umsatz von insgesamt 1,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,45 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Porsche Automobil am 11.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,66 EUR je Aktie belaufen.

