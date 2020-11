Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz mit negativen Vorzeichen

Der Porsche SE Vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 50,24 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche SE Vz-Aktie bei 50,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 51.006 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2020 00:00:00 bei 70,66 EUR. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.03.2020 00:00:00 bei 28,28 EUR.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,20 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie aus. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 11,21 EUR je Aktie in den Porsche SE Vz-Büchern.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

