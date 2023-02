Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verteidigt Stellung am Mittag

Mit einem Wert von 56,66 EUR bewegte sich die Porsche Automobil vz-Aktie um 12:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 56,78 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 55,96 EUR. Bei 56,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 203.557 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.02.2022 auf bis zu 97,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 41,98 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.12.2022 auf bis zu 49,79 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 13,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 77,33 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 19.05.2021 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2021 endete, vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 24,00 EUR im Vergleich zu 24,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 23.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 19.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 14,10 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

