Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagmittag fester

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 60,06 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 60,18 EUR. Bei 58,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 521.224 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 29.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 90,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 33,37 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,79 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 77,33 EUR aus.

Am 19.05.2021 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2021 endete, vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 24,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 23.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 19.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 14,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Hot Stocks heute: DAX kurz vor Kaufsignal - Porsche Holding profitiert von VW

Allianz-Aufsichtsratschef wohl Top-Verdiener unter DAX-Aufsehern

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images