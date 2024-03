Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 46,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die Porsche Automobil vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 46,85 EUR ab. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,50 EUR nach. Mit einem Wert von 47,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 222.256 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 41,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 2,56 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,14 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 25.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,23 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX

DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Mittwochshandel im Plus

Bernstein Research beurteilt Porsche Automobil vz-Aktie mit Market-Perform