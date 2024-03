Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit Verlusten

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 47,26 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 47,26 EUR ab. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,17 EUR nach. Mit einem Wert von 47,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.818 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 60,10 EUR. 27,17 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 11,87 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,16 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,14 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 17,23 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

