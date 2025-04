Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verliert am Mittag

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,8 Prozent auf 31,47 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 31,47 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 30,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 518.749 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 52,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,46 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,18 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 38,43 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 14.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 19.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 12,61 EUR im Jahr 2025 aus.

