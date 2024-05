Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 49,60 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 49,60 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 49,67 EUR an. Bei 49,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 86.512 Stück.

Am 15.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 41,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,03 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,56 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,63 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,67 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 16,58 EUR im Jahr 2024 aus.

