Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Porsche Automobil vz

Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 54,90 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 54,56 EUR. Bei 55,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 152.719 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 08.06.2022 markierte das Papier bei 77,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,26 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,38 EUR am 28.04.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 73,14 EUR.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 06.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 17,47 EUR fest.

