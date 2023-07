Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Nachmittag an Boden

Porsche Automobil vz im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 52,46 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 52,46 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 52,58 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 52,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 413.788 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei 74,98 EUR markierte der Titel am 05.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 30,03 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,38 EUR am 28.04.2023. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 7,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 71,38 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2023 erfolgen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 06.08.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

