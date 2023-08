Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 52,08 EUR abwärts.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 52,08 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 52,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 238.768 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.08.2022 auf bis zu 74,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 42,20 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.04.2023 bei 48,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 7,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 71,38 EUR.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 17,98 EUR im Jahr 2023 aus.

