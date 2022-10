Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit Kurseinbußen

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 61,04 EUR. Bei 60,28 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 164.380 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 97,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 37,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 10,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 87,63 EUR an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 24,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,00 EUR eingefahren.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.11.2023 dürfte Porsche Automobil vz die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2021 14,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images