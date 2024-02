Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz präsentiert sich am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 46,09 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 46,09 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 46,09 EUR. Bei 45,75 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 27.441 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 60,18 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 30,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 41,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit Abgaben von 9,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,14 EUR.

Am 21.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 25.03.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,39 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich im Minus

Schwacher Handel: DAX letztendlich im Minus

Börse Frankfurt in Rot: Das macht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag