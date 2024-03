Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 46,89 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 46,89 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 46,30 EUR. Bei 47,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 220.002 Aktien.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 59,78 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 27,49 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 12,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,16 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 65,14 EUR angegeben.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 25.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 17,23 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

