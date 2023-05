Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag mit positiven Vorzeichen

Um 11:48 Uhr ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 51,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 51,40 EUR. Bei 51,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 212.370 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 02.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,94 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 48,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 6,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 73,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q1 2023 wird am 15.05.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 14.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,27 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Porsche-Aktie freundlich: VW-Tochter Porsche AG mit deutlicher Umsatz und Gewinnsteigerung

VW-Aktie dreht ins Plus: Gericht stellt Stadler in Audi-Dieselskandal-Prozess unter bestimmten Voraussetzungen Bewährungsstrafe in Aussicht

Spartrick: Mit E-Auto-Förderung fast kostenlos Tesla fahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil Holding SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images