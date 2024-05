Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag tiefer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 49,10 EUR ab.

Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 49,10 EUR nach. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 49,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 176.411 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 15.06.2023 markierte das Papier bei 58,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 41,65 EUR. Abschläge von 15,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,63 EUR, nach 2,56 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 56,67 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 14.05.2024 präsentieren. Am 20.05.2025 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2024 16,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

