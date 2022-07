Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz reagiert am Nachmittag positiv

Die Porsche SE Vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 08.07.2022 16:22:00 Uhr 4,7 Prozent im Plus bei 66,82 EUR. Die Porsche SE Vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 701.783 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (97,66 EUR) erklomm das Papier am 23.02.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche SE Vz-Aktie somit 31,58 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 59,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche SE Vz-Aktie mit einem Verlust von 13,14 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 97,50 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche SE Vz am 19.05.2021 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche SE Vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 24,00 EUR im Vergleich zu 24,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Porsche SE Vz am 08.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 09.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche SE Vz einen Gewinn von 14,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

