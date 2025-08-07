Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 35,66 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 35,66 EUR zu. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 35,69 EUR. Bei 35,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 14.510 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

Am 28.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,62 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,52 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 14,58 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 1,91 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Am 14.05.2025 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil vz 3,49 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 189,78 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei -1019000000,00 EUR im Vergleich zu 1,14 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,05 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

