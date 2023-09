Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 48,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,4 Prozent auf 48,18 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,40 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 399.650 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,50 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 47,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,62 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 70,25 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 13.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 17,49 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

