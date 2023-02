Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagmittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 12:22 Uhr 2,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 57,26 EUR. Bei 56,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 292.078 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.02.2022 bei 97,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 41,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,79 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 14,88 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 77,33 EUR aus.

Am 19.05.2021 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig standen 24,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche Automobil vz 24,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Porsche Automobil vz am 23.03.2023 präsentieren. Porsche Automobil vz dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 19.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 14,10 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

