Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Freitagmittag seitwärts

Porsche Automobil vz im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Im XETRA-Handel kam die Porsche Automobil vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 45,89 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Porsche Automobil vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 45,89 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 46,24 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 45,85 EUR. Bei 46,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 138.505 Porsche Automobil vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 60,18 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 41,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 10,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 2,56 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,19 EUR. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 65,14 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 25.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 17,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

