Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verteuert sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 46,18 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 46,18 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 46,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,24 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 352.433 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 60,18 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,32 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2022 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,14 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 25.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,39 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

