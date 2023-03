Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag in Rot

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 58,54 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 58,36 EUR. Bei 59,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 140.182 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 90,14 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,79 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 17,57 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 77,33 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 24,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 19.03.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 14,10 EUR im Jahr 2021 aus.

