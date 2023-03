Porsche Automobil vz Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Porsche Automobil vz

Um 15:53 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 58,56 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 57,96 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 386.379 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 29.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,14 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,79 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 17,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 77,33 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 19.05.2021. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 24,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 23.03.2023 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 19.03.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 14,10 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images