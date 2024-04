Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 51,48 EUR zu. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 51,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 157.263 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.06.2023 bei 58,86 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 41,65 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,16 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,67 EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Am 20.05.2025 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 15,97 EUR je Aktie belaufen.

