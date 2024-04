Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verbilligt sich am Vormittag

Kurs der Porsche Automobil vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 51,18 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 51,18 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 51,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 16.139 Porsche Automobil vz-Aktien.

Bei 58,86 EUR markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 15,01 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,65 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 22,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,16 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 56,67 EUR.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 15,97 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

