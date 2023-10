Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagvormittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 45,67 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 45,67 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,52 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.341 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 08.10.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 45,06 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 1,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,86 EUR aus.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q3 2023 wird am 13.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 17,39 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

