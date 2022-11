Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Um 04:22 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 56,50 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 56,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 385.981 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 23.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 97,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 42,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 54,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,75 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Am 19.05.2021 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2021 endete. Umsatzseitig standen 24,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche Automobil vz 24,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 21.03.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 14,10 EUR je Aktie belaufen.

