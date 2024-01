Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag freundlich

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 46,70 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 46,70 EUR nach oben. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,79 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,51 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.904 Porsche Automobil vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 28,87 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 12,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 65,14 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Porsche Automobil vz am 19.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2023 17,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

