Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz schiebt sich vor

Zuletzt ging es für das Porsche SE Vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 60,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 61,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.023 Porsche SE Vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.02.2020 erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.03.2020 bei 28,28 EUR.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,17 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 14,57 EUR je Aktie in den Porsche SE Vz-Büchern.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

